Швеция хочет к 2030 году довести свои расходы на оборону до 2,6% ВВП

В парламенте Швеции предложили постепенное увеличение оборонного бюджета на 4,5 млрд евро к 2030 году, что будет равно 2,6% от ВВП.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Оборонный комитет шведского парламента представил окончательный отчет о направлении обороны Швеции в пятницу.

Комитет, состоящий из представителей восьми партий Риксдага и экспертов, соглашается, что "нужны увеличенные амбиции" и что перевооружение Швеции нужно ускорить.

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"Для меня важно подчеркнуть существующее единство", – сказал на пресс-конференции Ганс Валлмарк, глава комитета по вопросам обороны.

Большое внимание уделяется адаптации обороны Швеции к требованиям, которые НАТО выдвигает союзнику. Это означает существенное увеличение оборонного бюджета.

Финансирование обороны постепенно вырастет на 52,8 млрд шведских крон (приблизительно 4,5 млрд евро) в 2030 году. Это соответствует 2,6% ВВП.

Отчет предусматривает, в частности, подготовку большего количества призывников с сегодняшних 8 000 до 10 000 в 2030 году и 12 000 в 2032 году.

Шведская противовоздушная оборона должна быть усилена, чтобы противостоять новым типам угроз, среди прочего, беспилотникам.

Напомним, правительство Швеции отправит небольшой контингент военных в многонациональные силы НАТО в Латвии в рамках вклада страны в трансатлантический альянс.

Швеция стала 32-м членом НАТО в марте 2024 года.