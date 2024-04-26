Исполнительницу теракта в центре Стамбула приговорили к семи пожизненным заключениям

Турецкий суд вынес решение по делу о теракте, совершенном в Стамбуле в 2022 году, в пешеходной зоне улицы Истикляль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.

Подсудимая Ахлам Альбашир, которая оставила взрывчатку на улице, была приговорена к семи пожизненным заключениям при отягчающих обстоятельствах и 1794 годам заключения.

Семь пожизненных сроков ей дали за "нарушение единства и целостности государства" и "умышленное убийство" шести человек.

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1794 года тюрьмы присудили за другие преступления.

В 154-страничном обвинительном акте, подготовленном главной прокуратурой Стамбула для 36 обвиняемых, указано, что целью террористов было создание так называемого независимого объединенного демократического государства Курдистан в регионе, который они называют "Курдистан", на территории Сирии, Ирана и Ирака, в соответствии с марксистско-ленинскими принципами, и что ранее было много попыток в этом направлении.

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем 13 ноября 2022 года. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще более 80 человек были ранены.

Атака стала шокирующим напоминанием о взрывах в турецких городах в период с 2015 по 2017 год, которые подорвали чувство безопасности населения.

Турецкие власти обвинили во взрыве запрещенную Рабочую партию Курдистана, или РПК, а также связанные с ней сирийские курдские группировки. Курдские группы отрицают свою причастность.

Сирийку Ахлам Альбашир обвинили в том, что она оставила бомбу с тротилом на улице Истикляль.