Слишком антиукраинский: как заявления кандидата в премьеры Польши стали проблемой для "ПиС"

Недавні заяви кандидата у прем’єри від партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека про потребу блокувати військову допомогу Україні мають усі шанси стати поворотним моментом для цієї політичної сили.

Останнім часом "ПіС", підігруючи президенту Каролю Навроцькому, суттєво змінила свою позицію щодо України. Проте заява Чарнека про можливість її шантажу зупинкою західної військової допомоги виявилася шоком для партії навіть у її нинішньому стані.

Цей заклик активно розкритикували провладні сили, але одночасно він викликав явне несприйняття і в "ПіС". Навіть з боку лідера партії Ярослава Качинського, реакція якого стала публічним визнанням кризи всередині партії.

Тепер заміна кандидата у прем’єри від "ПіС" на парламентських виборах 2027 року виглядає цілком імовірним сценарієм. Проте проблему це може вже не вирішити. Нинішній скандал накладався на внутрішню турбулентність всередині "ПіС", збільшуючи ймовірність розколу партії.

Шантаж зброєю

"Треба змусити Європейський Союз, у тому числі й завдяки нашій позиції в ЄС, припинити будь-яке фінансування озброєння України та її відбудови, доки Україна не стане на шлях гуманних цінностей", – заявив в ефірі Telewizja Republika у неділю 12 липня Пшемислав Чарнек.

Таку пропозицію він озвучив в контексті протидії "прославленню бандерівської ідеології" в Україні. І якщо звичні вже заклики блокувати рух України в ЄС "через УПА" не відступають від мейнстримної позиції "ПіС" – то пропозиція зупинити військову допомогу стала чимось новим для її топпредставника.

Варто зазначити, що Пшемислава Чарнека обрали кандидатом у прем’єри саме з розрахунком на те, що його антиукраїнська риторика має повернути до "ПіС" виборців, які зараз підтримують радикальніші праві сили: "Конфедерацію" та – особливо – "Конфедерацію Корони Польської" Гжегожа Брауна.

За таких обставин заява Чарнека може виглядати як частина цього плану – і в "Конфедерації", і у Брауна не приховують бажання зупинити всю підтримку України, включно з військовою. Проте, як показав скандал, для "ПіС" це поки занадто.

У партії виявилися не готовими до звинувачень у діях на користь Кремля.

"Вау. ОЗЕ-Срозе (глумливе прізвисько Чарнека. – Ред.) хоче допустити Путіна до польського кордону", – прокоментував заяву Чарнека міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Ще більш категоричним був міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Ті у Польщі, хто впевнено заявляє, що підтримка України не потрібна і шкодить Польщі, шкодять безпеці польської держави і діють проти інтересів НАТО", – заявив він.

Така гостра критика змусила втрутитися у скандал лідера "ПіС" Ярослава Качинського. І не просто втрутитися, а публічно відмежуватися від заяви Чарнека.

"Партія "Право і справедливість" дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, яку надає Україні також ЄС, є абсолютно необхідною. Це ключове питання з точки зору польських державних інтересів та нашої безпеки", – написав Качинський, додавши, що висловлювання Чарнека буде розглянуте керівництвом партії.

Як би не завершилася ця історія, заява Качинського створила додаткові проблеми для "ПіС".

Звичайно, всі в Польщі знали, що попри номінацію Чарнека у прем’єри він не є самостійним політиком, а останнє слово завжди залишається за Качинським. Проте така відверта демонстрація того, хто в домі господар, не залишилася непоміченою.

Як іронічно зазначив один із лідерів "Конфедерації" Словомір Менцен, єдине питання, вирішення якого Качинський залишив за Чарнеком – право вибору, яке вино – біле чи червоне – пити на прийомах.

Проте набагато важливішим наслідком стало те, що заява Качинського додає сміливості внутрішній опозиції всередині "ПіС". За даними польських ЗМІ, у партії існує чималий опір новому антиукраїнському курсу, який уособлює Чарнек. Однак донедавна партійці утримувалися від критики креатури Ярослава Качинського.

Проте остання заява лідера "ПіС" суттєво зменшила "недоторканність" Чарнека.

Критика зсередини

Першим на таку критику зважився експрем'єр Матеуш Моравецький.

"Треба сказати, що ми допомогли Україні не з якоїсь наївності чи очікування якоїсь вдячності, а з холодного розрахунку. Ми можемо багато сперечатися з Україною, і ми це робимо… але ми знали, що в наших інтересах… бути відокремленими від Росії державою, яка б захистила нас від російського імперіалізму, від загрози панування колоніалізму, руйнування та поневолення з боку Росії", – наголосив колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи заяву Чарнека.

"Ось чому сьогодні для України дуже важливо захищатися. Якщо вона захищається європейськими грошима, то нехай продовжує захищатися європейськими грошима", – додає він.

Проте не менш важливим є те, що Моравецький першим із політиків "ПіС" офіційно визнав: така риторика здатна лише погіршити рейтинги партії.

"Якщо деякі з нас будуть розмовляти мовою "Конфедерації", ми відкриваємо шлюзи для наших виборців, щоб вони відмовилися від підтримки партії "Право і справедливість" – і це дуже мене непокоїть", – заявив він.

Сміливість Моравецького має свої причини. По-перше, він належить до "скаутів" – фракції всередині "ПіС", що опонує групі підтримки Чарнека (так звані "масляні"). Але головне – Моравецький сам претендував на статус кандидата в прем’єри та й досі не полишає сподівань на це.

Протистояння між Моравецьким і Чарнеком вже стало проблемою для "ПіС".

Кожна з ворогуючих фракцій утворила свою організацію всередині "ПіС". Група підтримки Моравецького має назву "Розвиток Плюс" – натяк на економічні успіхи урядів, які він очолював. А група "масляних" називається "Насамперед Польща", використовуючи виборче гасло чинного президента Кароля Навроцького.

У такій ситуації Ярослав Качинський вирішив діяти радикально. Він вимагає від усіх членів "ПіС" під загрозою виключення з партії протягом семи днів припинити свою участь в будь-яких "асоціаціях, фондах та інших політичних організаціях".

Не виключено, що група Моравецького проігнорує цю вимогу, давши старт самостійному політичному проєкту ексголови уряду Польщі.

Якщо не Чарнек, то хто?

Анонсоване Ярославом Качинським партійне обговорення заяв Чарнека наразі ще не відбулося.

В очікуванні партійного вироку кандидат у прем'єри спробував залагодити конфлікт – проте досяг, швидше, протилежного.

"Я ніколи і в жодному форматі не заперечував, що державна мета Польщі полягає в тому, щоб Україна виграла війну проти Росії", – заявив Чарнек.

Він стверджує, що його позиція не суперечить словам Качинського і курсу "ПіС". Та водночас Чарнек не став спростовувати свою скандальну заяву про зупинку військової підтримки України.

Більш того, він готовий "безумовно і без найменших вагань" повторити її.

Така позиція може загрожувати подальшій підтримці "ПіС".

Особливо якщо поруч виникне новий політичний проєкт Матеуша Моравецького, який спробує забрати собі помірковану частину електорату "Права і справедливості".

За таких обставин збереження Чарнека на посаді кандидата у прем’єра може дуже дорого коштувати "ПіС" – партія втратить поміркованих виборців, але не здобуде радикальних. А на додачу – копіюючи тези ультраправих, "ПіС" сприятиме їхній легалізації у польському політичному просторі.

Проте замінити Чарнека не так вже й легко.

Насамперед – через відсутність гідної кандидатури на заміну.

Новим кандидатом у прем’єри точно не буде Матеуш Моравецький, який остаточно "побив горщики" з Ярославом Качинським. За даними польських ЗМІ, у керівництві "ПіС" розглядають кандидатуру Збігнева Богуцького – нинішнього голови канцелярії президента Польщі. Проте невідомо, чи цікавить така пропозиція самого Богуцького, який досить впевнено почувається у команді президента Кароля Навроцького.

Проте й зволікання із заміною Пшемислава Чарнека виглядає для "ПіС" не меншою загрозою. І це – важливий аргумент на користь швидких дій.

Варто уточнити: не слід сподіватися, що новий кандидат у прем’єри від "ПіС" демонструватиме проукраїнські настрої. Зокрема, вже згаданого Богуцького нещодавно внесли до списку "Миротворця" через використання терміну "Східна Малопольща" щодо західних регіонів України.

Проте позитивом є те, що в партії, яка досі послідовно підвищувала градус антиукраїнських заяв, зрозуміли, що продовження цього курсу тепер несе загрозу і їм самим.

Автор: Юрій Панченко,

співзасновник "Європейської правди"