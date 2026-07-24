Зеленый свет для российской "ядерки"? Как Германия повторяет ошибку "Северного потока-2"

Йде п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України. Мільйони жертв, забраних життів, руйнувань та збитків. Європейський Союз декларує курс на поступову відмову від співпраці з державою-агресором та зменшення залежності від російських енергоресурсів

Йде п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України. Мільйони жертв, забраних життів, руйнувань та збитків. Європейський Союз декларує курс на поступову відмову від співпраці з державою-агресором та зменшення залежності від російських енергоресурсів у межах плану REPowerEU.

Водночас на національному та регіональному рівнях у Німеччині ухвалюють рішення, які суперечать цьому курсу.

Російський альянс французької Framatome

Так, 22 липня 2026 року Міністерство навколишнього середовища, енергетики та захисту клімату Нижньої Саксонії від імені федерального уряду Німеччини схвалило заявку компанії Advanced Nuclear Fuels (ANF), дочірньої структури французького концерну Framatome, на отримання ліцензії для виробництва ядерних паливних збірок для реакторів радянського типу (ВВЕР) у місті Лінген. Виробництво здійснюватиметься з використанням російських технологій та ноу-хау на основі ліцензійної угоди з компанією "ТВЕЛ" (дочірнім підприємством "Росатому").

Реактори такого типу функціонують на АЕС у країнах Східної Європи, а саме – Чехії, Болгарії, Словаччині, Угорщині, Фінляндії та Україні. Але більшість країн Європи працюють над диверсифікацією постачання ядерного палива, щоб зменшити співпрацю з російською корпорацією. Наприклад, Україна та деякі інші держави перейшли на паливо від компанії Westinghouse.

Згадана вище французька Framatome має на меті стати європейським альтернативним постачальником відповідних ядерних збірок. Однак замість того, щоб обрати західних партнерів, компанія вирішила працювати з російською державною корпорацією.

В результаті виникає парадоксальна ситуація: неядерна Німеччина, з одного боку, офіційно підтримує Україну та європейську стратегію скорочення залежності від російських енергоресурсів, а з іншого – надає дозвіл, який сприятиме розширенню ядерного бізнесу РФ на території ЄС.

Фактично це відкриває для "Росатому" "чорний хід" на європейський ринок ядерного палива.

За наявної ситуації вироблене у Лінгені ядерне паливо для європейських реакторів типу ВВЕР матиме етикетку "Зроблено в ЄС".

Однак всередині буде продукт, виготовлений за російським "рецептом".

Відповідно, контрольований Росією. І це зовсім не схоже на позбавлення від російської залежності, радше на зміну її форми.

"Росатому" – санкції, а не співпрацю

Чому це стало можливим? Основна причина – відсутність достатніх юридичних підстав для відмови.

Міністр довкілля Нижньої Саксонії Крістіан Маєр, який представляє "Зелених", прямо заявив, що виступає проти проєкту. Та водночас визнав, що німецьке законодавство не дає формальних аргументів, щоб заблокувати його.

Хто міг вплинути на це рішення? Федеральний уряд Німеччини мав право накласти вето, наприклад з міркувань безпеки та зовнішньополітичних ризиків, визначених у звіті професора Гергарда Роллера. Його офіційно замовило Міністерство навколишнього середовища, енергетики та захисту клімату Нижньої Саксонії для незалежної оцінки безпекових ризиків проєкту. Однак зрештою було вирішено, що ці ризики контрольовані, а проєкт погоджується за умови дотримання ANF певних вимог: обмеження доступу представників "Росатома", посилені заходи фізичної та кібербезпеки, контроль використання російських технологій і компонентів, а також заходи із запобігання шпигунству та диверсіям.

Це рішення викликає аналогії із сумнозвісним "Північним потоком-2".

В обох випадках великий енергетичний проєкт за участю контрольованої Кремлем компанії розглядався насамперед як комерційне та регуляторне питання – попри неодноразові застереження з боку України та інших європейських партнерів щодо стратегічної залежності, загроз політичного тиску та безпекових ризиків. Приклад "Північного потоку-2" наочно продемонстрував наслідки ігнорування ширших геополітичних міркувань і питань безпеки у відносинах із Росією. Проєкт, який обґрунтовували економічною доцільністю, зрештою зробив би Європу більш вразливою, але став політично неприйнятним лише після повномасштабного вторгнення.

Проєкт розширення заводу ANF у Лінгені несе ризик повторення тієї самої стратегічної помилки.

Адже передбачає інтеграцію обладнання, технологій та ноу-хау "Росатому" у європейське виробництво ядерного палива саме тоді, коли ЄС прагне зменшити залежність від Росії. Ситуація демонструє, що чинне європейське законодавство не відповідає сучасним безпековим викликам. Формальне дотримання існуючих правових норм не здатне запобігти рішенням, які поглиблюють залежність ЄС від Росії.

Саме тому відповіддю має стати не його мовчазне схвалення, а перегляд відповідного регуляторного підходу, активізація політичних і юридичних зусиль для його оскарження, а також прискорення санкцій проти "Росатому" та його дочірніх компаній. Інакше Європа ризикує повторити помилку "Північного потоку-2", тільки цього разу – у ядерній сфері.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у рамках проєкту "Посилення стійкості енергетики України". Матеріал відображає позицію автора і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження"