Словакия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей

Глава МИД Андрей Сибига сообщил о присоединении Словакии к международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Telegram, передает "Европейская правда".



Министр поблагодарил Словакию за присоединение к Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве её 53-го участника.

"Для украинских детей, которых Россия незаконно депортировала и принудительно переместила, каждый день вдали от Родины – это еще один день детства, который они никогда не смогут вернуть. Их возвращение не может ждать до окончания войны, а их возвращение домой – наша общая ответственность", – заявил Сибига.



По его словам, каждый новый участник усиливает совместные усилия по возвращению украинских детей на Родину.



"Это также является мощным сигналом о том, что международное сообщество не принимает и не будет терпеть незаконную депортацию и принудительное перемещение Россией украинских детей", – подчеркнул Сибига.



В четверг, 5 ноября, во Львове прошли совместные консультации правительств Украины и Словацкой Республики, в ходе которых премьер-министры Сергей Корецкий и Роберт Фицо подписали Декларацию о сотрудничестве.

Во время визита во Львов премьер-министр Словакии Роберт Фицо подписал с премьер-министром Сергеем Корецким межправительственное Соглашение о создании двуязычных гимназий в обеих странах.