Зеленский: нам нужны немецкие ракеты Taurus, это выгодно обеим сторонам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы заказать ракеты Taurus у Германии, чтобы иметь возможность уничтожать пусковые установки, с которых Россия запускает свои ракеты по украинским городам.

Об этом Зеленский заявил в интервью ZDF, сообщает "Европейская правда".

Когда США не смогли поставить Украине антибаллистические ракеты для ПВО, у Украины остался только один выход, по словам президента, – уничтожать российские пусковые установки.

"Они создали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься. Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика. Вот поэтому мы очень хотели заказать Taurus. Не просто заказать, а, опять же, также протестировать их. Это выгодно обеим сторонам", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, польза от этого будет не только для Украины. Ведь для иностранных производителей оружия это возможность протестировать свой товар на поле боя, а также – получить хорошую рекламу.

"Мы сделали из IRIS-T бренд номер один в мире после Patriot, которые являются противоракетными. Сейчас эта система стоит от 600 тысяч до примерно миллиона–полутора. Кроме того, они устранили все проблемные моменты, ведь только в реальной войне можно действительно избавиться от слабых мест той или иной системы защиты. У Германии очереди на заказы на 10–20 лет. Стоимость ракеты выросла в разы, в десятки раз", – заявил украинский президент.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает необходимым поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Также "ЕвроПравда" узнала, когда Украина получит 500 ракет Patriot, продажу которых одобрили США. Это произойдет в период с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года.