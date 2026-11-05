Президент Чехии заявляет об отсутствии амбиций стать европейским посредником по Украине

Президент Чехии Петр Павел заявляет, что не имеет амбиций стать европейским посредником с целью прекращения войны в Украине.

Об этом Павел заявил журналистам после встречи глав государств "Вышеградской четверки" (V4) в Тренчине, Словакия, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Чешский президент отвечал на вопрос, согласился бы он на предложение стать посредником. Британский новостной сайт The Telegraph написал о потенциальной роли Павела в качестве посредника 14 дней назад.

"У меня точно нет таких амбиций. Я, конечно, был бы рад, если бы мог поделиться своим опытом работы как в НАТО, так и в Европейском Союзе. Но, безусловно, именно европейские государства должны решить, кого они считают своим представителем", – сказал чешский президент, возглавлявший Военный комитет НАТО с июня 2015 года по июнь 2018 года.

The Telegraph, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что Павел входит в число пяти политиков, которых европейские лидеры рассматривают в качестве главных переговорщиков с российским лидером Владимиром Путиным для прекращения войны в Украине. В четверг Павел заявил, что никаких имен не обсуждалось.

"Я понимаю, что моё имя упоминалось в The Telegraph вместе с несколькими другими, но я бы назвал это журналистским предположением. Так что никаких переговоров, безусловно, не было. Я неоднократно высказывался по этому поводу, как и те, чьи имена только что были названы, и, возможно, именно отсюда и возникло это предположение", – сказал он.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала президента Европейского совета Антониу Кошту обсудить вопрос о назначении европейского переговорщика на неформальном саммите в Дублине в ноябре, как свидетельствует закрытое письмо, процитированное агентствами ANSA и Adnkronos.

В письме Мелони отметила, что для Европы чрезвычайно важно иметь возможность высказываться "одним голосом" по поводу войны в Украине. По словам Мелони, без назначения общего представителя ЕС и определения его полномочий ЕС рискует оказаться бессильным в переговорах о прекращении войны в Украине.

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что в настоящее время существует окно возможностей, когда можно было бы присоединиться к переговорам, но оно может закрыться из-за попыток найти полностью единую позицию всех европейских стран.