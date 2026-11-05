Первые последствия поражения Трампа, дизель не едет в США, 4,3 млрд евро от ЕС: новости дня

За даними ЗМІ, Рубіо розглядає можливість піти у відставку, республіканці хочуть ініціювати імпічмент Гегсета, а демократи – перевірити дії Маска через уповільнення роботи Starshield в Україні.

Тим часом в ЄС – серія повідомлень про мінування літаків.

ЄСПЛ виніс рішення проти України у справі Катерини Гандзюк, а в Німеччині наголосили, що атаки на газопроводи "Північний потік" у Балтійському морі мали незначний вплив на газопостачання Німеччини.

Все важливе і цікаве за четвер, 5 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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4,3 млрд євро від ЄС

ЄС перерахував Україні 4,36 млрд євро на бюджетні та оборонні потреби.

З них 658 млн євро – в межах оборонного компонента Ukraine Support Loan. Це вже сьома виплата на оборонні потреби за цією програмою.

Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, ракет, радарів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів для протиповітряної оборони України. При цьому більшу частину фінансування використають для закупівлі обладнання в українських компаній.

Переговори щодо гарантій безпеки

Україна, США та Європа обговорили майбутні гарантії безпеки для України, а також нову стратегію європейської безпеки.

"Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки", – розповів голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров за підсумками зустрічей у Брюсселі.

За його словами, робота над гарантіями безпеки триває, а подробиці обговорень та наступні кроки будуть оприлюднені пізніше.

Тим часом прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала президента Європейської ради Антоніу Кошту обговорити питання призначення європейського переговірника на неформальному саміті в Дубліні в листопаді, як свідчить закритий лист, цитований агентствами ANSA та Adnkronos.

Президент Чехії Петр Павел каже, що не має амбіцій стати європейським переговірником з метою припинення війни в Україні.

Переговори з Фіцо

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що війна в Україні починає виснажувати Європу, і Європейський Союз повинен брати участь у переговорах щодо її припинення цього конфлікту.

А очільник словацького уряду Роберт Фіцо сьогодні відвідав Україну.

Під час візиту до Львова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підписав з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким міжурядову Угоду про створення двомовних гімназій в обох країнах.

Також стало відомо, що Словаччина передасть Україні 1 млн євро на генератори, укриття та медичне обладнання.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до України висловив критику на адресу Європейського Союзу.

"Мені неймовірно прикро, що Європейський Союз відіграє таку незначну роль у міжнародній політиці", – сказав він на пресконференції з прем’єр-міністром України.

Перші наслідки поразки Трампа

Видання The Independent пише, що держсекретар США Марко Рубіо розглядає можливість піти у відставку з адміністрації президента Дональда Трампа, щоб підготуватися до президентської кампанії 2028 року.

За даними CNN, республіканці ініціюють імпічмент міністра оборони США Піта Гегсета вже наступного тижня.

Також американський телеканал повідомляє, що демократи у Сенаті США хочуть перевірити дії мільярдера Ілона Маска через уповільнення Starlink для України.

Комітет Сенату з питань міжнародних відносин надіслав листи приватним компаніям та адміністрації з вимогою зберегти документи напередодні очікуваних розслідувань під час наступної сесії Конгресу, яку контролюватимуть демократи.

Серед іншого, листа надіслали і до Ілона Маска щодо уповільнення роботи системи Starshield в Україні.

2 листопада американський президент Дональд Трамп заявив про готовність захистити Маска від можливих розслідувань демократів.

Очікується, що в січні, коли демократи отримають більшість у Конгресі, вони докладуть значних зусиль для розслідування дій адміністрації Трампа за останні два роки.

Дизель не їде до США

Два з трьох танкерів з російським дизелем, які прямували до США, змінили курс, пише Financial Times.

Російський танкер Talisman та танкер Leruo, що належить Гонконгу і плаває під прапором Сьєрра-Леоне, завантажені дизелем з РФ, більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення.

У понеділок Leruo, що перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та Канади, змінив свій сигнал на Бразилію.

Підсанкційне судно Talisman відвернуло від Атлантичного океану й увійшло у Середземне море, де наразі перебуває біля узбережжя Алжиру. Танкер подає сигнал "очікує на розпорядження". Це свідчить про те, що вантаж з російським дизелем ще не має підтвердженого покупця чи порту призначення.

Третій танкер, завантажений дизельним паливом з РФ, грецький Agioi Fanendes, судячи з усього, продовжує свій шлях до США, але також подає сигнал "очікую вказівок".

"Мінування" літаків в країнах ЄС

Вранці 5 листопада у Франції літак екстрено перенаправили через повідомлення про загрозу вибуху.

Згодом стало відомо, що три літаки, які прямували до Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху.

Літак рейсу Варшава-Брюссель отримав повідомлення про вибухівку.

У Чехії, Румунії та Італії пасажирські літаки приземлилися після того, як отримали повідомлення про загрозу вибуху на борту на тлі подібних інцидентів у Болгарії та Бельгії.

У ЄС закликали провести національні розслідування "замінувань" авіарейсів.

Загрози для Європи

Швеція продовжує контроль на кордонах через зростання гібридних загроз РФ, а Франція продовжує термін патрулювання в Чорному морі після нападів на вантажні судна.

У Литві очікують на прибуття 50 американських військових.

Німецьку армію очолить генерал Крістіан Фройдінг, який у Міноборони відповідав за допомогу Україні.

Протидія російському впливу

Швейцарія синхронізувалася з 21-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії.

Фінляндія ув'язнила російського капітана судна Fitburg у справі про пошкодження кабелів, а у Польщі за підозрою у шпигунстві для Росії затримали п’ятьох поляків та росіянку.

У Вірменії заарештували російського олігарха у справі про відмивання коштів.

Щодо розгляду справ в Європі

Європейський суд з прав людини виніс рішення проти України у справі Катерини Гандзюк.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 5 листопада визнав, що причетність держави до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк з використанням сірчаної кислоти – це порушення права на життя та свободи вираження поглядів.

Суд встановив, що напад, який стався у 2018 році, був заздалегідь спланованою та оплаченою операцією, метою якої було змусити замовкнути особу, яка виконувала функції громадського контролера. Існували достатньо вагомі, чіткі та узгоджені обставини, щоб зробити висновок про наявність тісного зв’язку між нападом та здійсненням або зловживанням державними повноваженнями, що тягне за собою відповідальність держави.

Суд також встановив порушення статті 10 (свобода вираження поглядів). Напад об’єктивно міг вселити страх в інших журналістів, активістів та представників громадянського суспільства.

А Суд ЄС остаточно відхилив скаргу оператора "Північного потоку-2" на європейські правила.

Крім того, за даними Федерального агентства з питань мереж, атаки на газопроводи "Північний потік" у Балтійському морі мали незначний вплив на газопостачання Німеччини.

Решта новин

МЗС Литви викликало представника посольства Росії через атаки на Україну.

В ЄБРР заявили про нестачу коштів на екстрений ремонт укриття Чорнобильської АЕС.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що вступ України до ЄС до 2030 року є нереалістичним, а прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував звіт Єврокомісії щодо прогресу країни у вступі в ЄС.

У Сербії після зміни влади заарештували поліцейських, причетних до насильства на протестах минулого року.

З одного з французьких банків викрали близько 100 мільйонів євро внаслідок кібератаки.

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