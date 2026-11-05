Во Франции профсоюзы сообщают о 1,6 млн участников протеста против роста стоимости жизни

Как сообщил профсоюз CGT, в рамках общенациональной забастовки, объявленной профсоюзами, на улицы Франции вышли около 1,6 миллиона человек, в том числе 350 000 в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

Министерство внутренних дел Франции оценило количество участников акции в более чем 600 000 демонстрантов, однако признало, что эти цифры являются предварительными.

Люди вышли на демонстрации против роста стоимости жизни, выражали поддержку студенческому протестному движению, но многие также решительно выступили против ультраправых.

Опасаясь повторения октябрьских беспорядков, власти задействовали 70 000 полицейских и жандармов, а в Париже, Лионе и Нанте пришлось вмешаться спецподразделениям. Однако, по сообщениям СМИ, демонстрации прошли относительно мирно по сравнению с предыдущими беспорядками.

Напомним, в четверг, 5 ноября, по всей Франции проходит третья волна массовых протестов. В частности, марши против низких зарплат прошли в 73 городах.

Ранее в правительстве обещали не допустить повторения ситуации с протестами 17 октября, которые переросли в столкновения, насилие и мародерство.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.