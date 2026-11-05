Правительство Литвы выделило более 42 млн евро на социальные выплаты и помощь украинцам

Правительство Литвы одобрило предложение выделить из заемных средств более 42,4 млн евро на компенсацию расходов на оказание индивидуальной помощи, а также на финансирование социальной поддержки украинцев, нашедших убежище в Литве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно постановлениям, подготовленным Министерством финансов, Министерству социальной защиты и труда выделено 30,1 млн евро на выплату в ноябре компенсаций расходов на оказание индивидуальной помощи и ещё 12,3 млн евро – на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи жителям Украины, покинувшим страну из-за войны.

Компенсации расходов на оказание индивидуальной помощи назначаются лицам с инвалидностью, у которых установлена потребность в индивидуальной помощи, с целью покрытия связанных с её оказанием расходов.

Как указано в письме Министерства социальной защиты и труда в Министерство финансов, на выплату компенсаций расходов на оказание индивидуальной помощи в последнем квартале этого года в целом не хватает 69,4 млн евро.

По данным министерства, с учетом возможности дополнительно направить 3,1 млн евро средств, сэкономленных за счет других мер, дефицит финансирования в последнем квартале составляет 66,3 млн евро. Из них на ноябрьские выплаты требуется 30,1 млн евро, а на декабрьские – еще 36,2 млн евро.

Недавно Финляндия объявила о выделении 2 млн евро на гуманитарную помощь Украине для преодоления продовольственной нестабильности и обеспечения зимней помощи.

Как сообщалось, в течение последних 12 месяцев более 30% украинских беженцев в Польше сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности.