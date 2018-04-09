Орбан объявил о победе и поблагодарил венгров за рубежом

Понедельник, 09 апреля 2018, 07:04

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в короткой речи в ночь на понедельник объявил о своей победе на выборах.

Об этом сообщает издание HVG.

Орбан появился в штабе правящей партии Фидес незадолго до полуночи по местному времени. "Мы победили!" - сказал он, подойдя к микрофону, и добавив, что "Венгрия получила большую победу".

Премьер-министр говорил очень кратко, собравшиеся не имели возможности задать вопросы. Он отметил, что "теперь (для партии власти) будет мудро вести себя скромно", не объяснив о чем речь.

Орбан поблагодарил тех, кто отдал голоса за партию Фидес, и отдельно выделил зарубежных венгров, "которые помогли защитить родину". Как известно, представители венгерской общины за рубежом голосовали преимущественно за партию власти; без их поддержки Фидес вероятнее всего не получил бы конституционное большинство.

Отдельно Орбан поблагодарил власти Польши за поддержку перед выборами.

Как сообщалось, выборы в Венгрии состоялись при крайне высокой явке, в связи с чем на некоторых участках голосование продолжалось несколько часов после запланированного закрытия.