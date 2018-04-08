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На выборах в Венгрии разрешили проголосовать всем, кто стал в очередь к участкам

Воскресенье, 08 апреля 2018, 20:26
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На парламентских выборах в Венгрии в 19 часов (20 часов по Киеву) должно было завершиться голосование, но фактически возле участков остаются немалые очереди.

Центральная избирательная комиссия объяснила, что проголосовать должны все, кто успел стать в очередь до 19 часов, сообщает Magyar Nemzet.

Такая процедура предусмотрена законом и применялась ранее.

При чем право проголосовать дадут не только тем, кто зашел в середину участка, а и тем, кто стоит на улице и задекларирует, что стал в очередь раньше чем 19:00.

очередь к участку, фото Magyar Nemzet

Большие очереди собирались перед многими участками в Будапеште. В частности, ожидается, что участки на улице Бочкаи и улице Кертес будут работать на 3 часа дольше, чем это предусмотрено, то есть закроются около 10 вечера по местному времени.

Издание приводит видео, позволяющее оценить длину очереди уже после закрытия участка.

Чтобы не повлиять на результаты голосования, до этого времени ЦИК не обнародовать предварительные результаты подсчета голосов.

Как сообщалось, на этих выборах в Венгрии была зафиксирована крайне высокая явка избирателей. Пока не понятно, идет ли речь о мобилизации сторонников премьера Орбана, или наоборот - его оппонентов.

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