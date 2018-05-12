Разрешение Финляндии на строительство “Северного потока-2” обжаловали в суде

Фонд "ClientEarth Юристы для Планеты" подал в Административный суд в финском городе Вааса жалобу относительно согласия правительства страны на строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет TVP.

Жалоба касается отрезка в финской экономической зоне протяженностью в 380 километров.

"Что имеет большое значение с нашей точки зрения, так это то, что строительство не только этого фрагмента, но и всего трубопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу энергетическую безопасность Европейского Союза. То есть, это сделает еще большей зависимость ЕС от поставок энергосырья из недемократических стран, из стран вне Евросоюза, в этом случае с недемократической страны", - заявил председатель фонда Марцин Сточкевич.

В Фонде подчеркнули, что анализ документов, представленных инвестором, демонстрирует, что влияние этой инвестиции на окружающую среду плохо исследовано.

Как сообщалось, в немецком Лубмине началось строительство газовой приемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Кроме Германии, Финляндия одобрила строительство газопровода, длина которого составит 1200 километров. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.

По этому трубопроводу газ из России будет поставляться по дну моря в Германию.