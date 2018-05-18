Россия требует встречи со Скрипалем

Россия требует личного контакта с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, а если он не хочет контактировать с представителем Москвы, то должен сказать об этом сам.

Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает Interfax.ru.

"Да, понятно (что мы настаиваем на личных контактах. - Ред.), это предусмотрено Венской конвенцией 1963 года. И человек должен сказать это лично. Сегодня никто не слышал его голоса, никто не видел его фотографий, никто не знает, в каком состоянии он находится, и поэтому в соответствии с конвенцией мы должны убедиться, что этот человек жив, что у него все в порядке, и тогда, если он скажет, что ему не нужны наши услуги, то мы закрываем эту историю", - сказал Яковенко.

По его словам, основная проблема - отсутствие доступа к Скрипалю. "Мы должны услышать от него лично, какое решение он примет", - добавил российский дипломат.

Скрипаль, пострадавший при отравлении нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, 18 мая вышел из больницы. Полиция заявила, что в интересах безопасности экс-шпиона не будет обсуждать принятые для его безопасности и защиты меры. Британские следователи продолжают допрашивать бывшего двойного агента.

Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку использованное нервно-паралитическое вещество было разработано Советским союзом. В Москве обвинения отрицают.

Следователей интересуют частые поездки Скрипаля в Лондон, зарубежные путешествия, а также его регулярные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 в Солсбери.