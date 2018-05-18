Росія вимагає зустрічі зі Скрипалем

Росія вимагає особистого контакту із колишнім співробітником ГРУ Сергієм Скрипалем, а якщо він не хоче контактувати з представником Москви, то повинен сказати про це сам.

Про це заявив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, передає Interfax.ru.

"Так, зрозуміло (ми наполягаємо на особистих контактах. - Ред.), це передбачено Віденською конвенцією 1963 року. І особа повинна сказати це особисто. Сьогодні ніхто не чув його голосу, ніхто не бачив його фотографій, ніхто не знає, в якому стані він перебуває, і тому відповідно до конвенції ми повинні переконатися, що цей чоловік живий, що у нього все в порядку, і тоді якщо він скаже, що йому не потрібні наші послуги, то ми закриваємо цю історію", - сказав Яковенко.

За його словами, основна проблема - відсутність доступу до Скрипаля. "Ми повинні почути від нього особисто, яке рішення він прийме", - додав російський дипломат.

Скрипаль, який постраждав при отруєнні нервовим агентом у британському Солсбері, 18 травня вийшов з лікарні. Поліція заявила, що в інтересах безпеки екс-шпигуна не буде обговорювати будь-які вжиті для його безпеки та захисту заходи. Британські слідчі продовжують допитувати колишнього подвійного агента.

Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія, оскільки задіяна нервово-паралітична речовина була розроблена Радянським союзом. У Москві звинувачення заперечують.

Слідчих цікавлять часті поїздки Скрипаля в Лондон, закордонні мандрівки, а також його регулярні зустрічі з передбачуваним колишнім співробітником британської спецслужби MI6 в Солсбері.