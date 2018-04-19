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"А вы Африку и Австралию колонизировали": у Лаврова прокомментировали отравление Скрипаля

Четверг, 19 апреля 2018, 17:10

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергая обвинения Великобритании о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, напомнила о колонизации британцами Индии, Австралии и Африки.

Об этом сообщается в Twitter МИД РФ.

"Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил заявления о том, что Россия причастна "к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании". Это далеко не первое за последние месяцы заявление британского официального лица с ярко выраженным русофобским окрасом. Возможно, британский посол не знаком с историей своей страны, ее вовлеченностью в процессы в других странах, которые происходят в течение нескольких веков", - заявила Захарова.

По ее словам, Великобритания была одной из самых жестоких метрополий по отношению к своим колониям и зависимым территориям.

"Поиздевались они и над Африкой. Около 13 млн человек было вывезено англичанами с этого континента в качестве рабов. Количество погибших при этом - в 3-4 раза больше. То есть общее количество жертв достигло ориентировочно 50-52 млн", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Великобритания - "мировой рекордсмен по геноциду".

"Страшно представить, сколько миллионов ни в чем неповинных людей было уничтожено в колониях Британии. По разным оценкам, они уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии при ее колонизации", - рассказала Захарова.

Она добавила, что в 1870-е англичане "совершили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954-1961 - геноцид народа кикуйю в Кении".

Как известно, Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявляла, что "Новичок" был разработан Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах. Мэй отметила, что по, данным британских правоохранителей, Россия, вероятно, причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

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Отравление в Солсбери