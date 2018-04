"А вы Африку и Австралию колонизировали": у Лаврова прокомментировали отравление Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергая обвинения Великобритании о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, напомнила о колонизации британцами Индии, Австралии и Африки.

Об этом сообщается в Twitter МИД РФ.

"Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил заявления о том, что Россия причастна "к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании". Это далеко не первое за последние месяцы заявление британского официального лица с ярко выраженным русофобским окрасом. Возможно, британский посол не знаком с историей своей страны, ее вовлеченностью в процессы в других странах, которые происходят в течение нескольких веков", - заявила Захарова.

По ее словам, Великобритания была одной из самых жестоких метрополий по отношению к своим колониям и зависимым территориям.

"Поиздевались они и над Африкой. Около 13 млн человек было вывезено англичанами с этого континента в качестве рабов. Количество погибших при этом - в 3-4 раза больше. То есть общее количество жертв достигло ориентировочно 50-52 млн", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Великобритания - "мировой рекордсмен по геноциду".

"Страшно представить, сколько миллионов ни в чем неповинных людей было уничтожено в колониях Британии. По разным оценкам, они уничтожили до 90-95% аборигенов Австралии при ее колонизации", - рассказала Захарова.

Она добавила, что в 1870-е англичане "совершили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954-1961 - геноцид народа кикуйю в Кении".

Evidence undermining the UK chemical attack accusations against Russia, according to Russia (list ongoing):

- The colonization of India

- The colonization of Australia

- The colonization of Kenya

- The Opium Wars

- The Iraq Revolt of 1920

- Churchill said a bunch of racist things pic.twitter.com/J38DUfOkQO