Эрдоган выступил в Сараево перед турецкой диаспорой Европы

Главной частью официального визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Боснию и Герцеговины стало выступление перед многочисленной турецкой общиной.

Как сообщает Reuters, по оценкам организаторов митинга на нем приняло участи около 15 тысяч человек.

Значительная их часть прибыла в Сараево из Германии, Нидерландов и Австрии, а также из всех балканских стран.

"Если тысячи людей, которые приезжают из разных частей Европы, не смогут встретить лидера, которого они хотят услышать, это не будет для меня правильным. Поэтому мы встретимся с ними здесь", - заявил перед митингом Эрдоган.

Напомним, 24 июня в Турции пройдут внеочередные президентские и парламентские выборы. Сам Эрдоган рассчитывает на голоса турок, живущих в странах ЕС, среди которых немало сторонников нынешней власти.

Однако, европейские страны запретили турецким чиновникам проводить митинги на территории свои страны. Ранее такое решение вызвало дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами.

За день до визита Эрдогана в Сараево государственное агентство Anadolu, сообщил о том, что подразделения разведывательных органов обнаружили возможные попытки покушения на турецкого президента во время его посещения Балкан. Комментируя эту информацию, Эрдоган заявил, что узнал о ней от Национального агентства разведки Турции, однако уверен, что это "не заставит нас сойти с пути".