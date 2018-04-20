Турция изберет новую власть: зачем это Эрдогану и что это изменит для Украины

18 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем Партии националистического движения (младшего партнера в коалиции) Девлетом Бахчели, чтобы обсудить вопрос проведения в Турции досрочных выборов президента и депутатов Великого национального собрания.

По плану эти выборы должны были состояться в следующем году, но Бахчели предложил переизбрать власть досрочно, 26 августа текущего года.

Президент Эрдоган до сих пор – по крайней мере, официально – отвергал идею о досрочных выборах. Но 30-минутного разговора оказалось достаточно, чтобы он не только согласился с предложением Бахчели, но и предложил провести выборы еще быстрее.

После встречи президент сообщил стране, что голосование состоится уже 24 июня.

В президентском обосновании говорится, что к такому решению побуждает ситуация в Турции и соседних государствах.

Турецкая оппозиция восприняла эту новость так, будто ничего чрезвычайно не произошло. Основные политические фигуры, в частности лидер Республиканской народной партии Кылычдароглу, объявили о намерении принять участие в выборах и победить.

Зато во всем мире неожиданный перенос даты выборов вызвал недоумение.

Всего лишь накануне правительство Турции продлило на очередные три месяца чрезвычайное положение, введенное больше года назад после попытки переворота 15 июля 2016 года. Проведение всеобщих выборов (в том числе ведение предвыборной кампании) в условиях чрезвычайного положения рассматривается западными институтами как угроза демократии. Именно поэтому важно подробно разобраться, что же произошло в Турции.

Год назад, 16 апреля 2017 года, в Турецкой республике состоялся всенародный референдум по поводу кардинальных изменений в Конституцию страны, в частности, в контексте преобразования парламентско-президентской республики в президентскую, по американскому образцу.

Большинство населения поддержало все 18 поправок. Часть нововведений вступило в силу немедленно (например, президент страны вернул себе право возглавлять одну из политических партий, что ранее не было разрешено), часть была отложена до момента проведения новых всеобщих выборов.

Итак, новоизбранный глава Турции получит беспрецедентные в истории страны полномочия.

Должность премьер-министра будет отменена: президент сам возглавит исполнительный совет.

Есть основания полагать, что на решение Эрдогана повлиял и очередной отчет Европейской комиссии о состоянии отношений с Турцией, которая остается страной-кандидатом в члены ЕС, с которой официально ведутся переговоры относительно будущего членства. По мнению экспертов, этот отчет был самым критическим за всю историю переговоров, а потому он был "решительно отвергнут" МИД Турции, где в очередной раз обвинили Брюссель в необъективной оценке внутренней политики.

Эрдоган и ранее неоднократно лично критиковал европейские институты за пренебрежение реалиями, в которых находится Турция, а также за нежелание помогать в решении проблеме беженцев, самоустранение от борьбы с ИГИЛ, двойные стандарты в отношении прав меньшинств и т.п.

Очередной критический отчет вполне мог придать эмоциональную окраску принятому в Анкаре решению.

В то же время (и об этом говорят не только оппозиционные, но и проправительственные СМИ) турецкая экономика находится в достаточно напряженном состоянии. Происходит девальвация национальной валюты, которая опустилась ниже психологической отметки 4 лиры за 1 доллар, в стране сохраняется серьезный дефицит платежного баланса, растет инфляция.

Все надежды на установление мира и создание "зон безопасности", куда могли бы возвращаться беженцы, пока не оправдались.

По некоторым оценкам, Турция уже потратила на содержание сирийских беженцев более $15 млрд, а сейчас еще и участвует в активных боевых действиях на севере Сирии. Одной из ключевых задач этих боев Эрдоган объявил искоренение террористической курдской угрозы. В то же время курдские формирования на севере Сирии продолжают оказывать сопротивление турецким войскам...

Трудно сказать, каким образом досрочное избрание нового президента Турции поможет решению этой задачи, однако нет никаких сомнений, что правящая партия не хочет потерять тот бесспорный позитив на экономическом фронте, который наблюдался в течение последних 12 лет. Ухудшение экономической ситуации, которое может произойти как по объективным причинам, так и в контексте напряженных отношений с ЕС (главным инвестором и торговым партнером Турции), со временем может стать существенным фактором влияния на мнение избирателей.

Победа на референдуме год назад с преимуществом примерно 2% голосов стала опасным индикатором для правящей элиты.

Конечно, нас в Украине интересует, как выборы могут повлиять на отношения Киева и Анкары.

Следует отметить, что здесь угроз нет.

Проведение досрочных выборов не скажется на отношениях с Украиной, поскольку эти отношения основываются на вопросах, принципиально важных как для турецких властей, так и для оппозиции.

В Турции есть полное единство в вопросах поддержки территориальной целостности Украины, непризнания аннексии Крыма, развития экономического и военно-технического сотрудничества.

Да, прагматизм турецких властей вполне позволяет активное сотрудничество с Россией в экономической сфере и в контексте сирийского регулирования, но при этом – не исключает партнерства с Украиной.

Нетрудно прогнозировать, что ЕС, США и международные институты будут внимательно наблюдать за процессом предвыборной борьбы и проведением выборов. Но нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган до сих пор побеждал на всех выборах, которые проходили с 2002 года.

И в этой гонке он, несомненно, остается фаворитом.





Автор: Сергей Корсунский,

чрезвычайный и полномочный посол,

директор Дипломатической академии при МИД,

посол Украины в Турции в 2008-2016 годах