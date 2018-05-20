Ердоган виступив у Сараєво перед турецькою діаспорою Європи

Головною частиною офіційного візиту президента Туреччини Таїпа Ердогана до Боснії та Герцеговіни став виступ перед багато чисельною турецькою громадою.

Як повідомляє Reuters, за оцінками організаторів мітингу на ньому прийняло участи біля 15 тис осіб.

Значна їх частина прибула в Сараєво з Німеччини, Нідерландів та Австрії, а також з усіх балканських країн.

"Якщо тисячі людей, які приїжджають з різних частин Європи, не зможуть зустріти лідера, якого вони хочуть почути, це не буде для мене правильним. Тому ми зустрінемося з ними тут ", - заявив перед мітингом Ердоган.

Нагадаємо, 24 червня у Туреччині пройдуть позачергові президентські та парламентські вибори. Сам Ердоган розраховує на голоси турків, які живуть у країнах ЄС, серед яких чимало прихильників нинішньої влади.

Однак, європейські країни заборонили турецьким урядовцям проводити мітинги на території свої країн. Раніше таке рішення викликало дипломатичний скандал між Туреччиною та Нідерландами.

За день до візиту Ердогана до Сараєва державне агентство Anadolu, повідомило про те, що підрозділи розвідувальних органів виявили можливі спроби замаху на турецького президента під час його відвідування Балкан. Коментуючи цю інформацію, Ердоган заявив, що дізнався про неї від Національного агентства розвідки Туреччини, проте певний, що це "не змусить нас зійти зі шляху".