Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Шотландия первой в мире ввела минимальные цены на алкоголь

В швейцарских Альпах за плохой погоды погибли 10 человек

Европол впервые возглавила женщина

Российская "фабрика троллей" пытается подорвать энергетические рынки США - отчет






Британия пока не установила подозреваемых в отравлении в Солсбери

Вторник, 1 мая 2018, 16:56

Великобритания пока не определила подозреваемых, непостредственно совершивших отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявил советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос депутатов в комитете обороны британского парламента, были ли установлены подозреваемые, Седвилл сказал: "Пока нет".

Он также заявил, что разведывательные службы России по крайней мере пять лет наблюдали за Скрипалем и его дочерью и считали некоторых перебежчиков "законными целями для убийства".

Седвилл сказал британским законодателям, что сейчас проводятся профилактические меры и полиция усиливает защиту других перебежчиков, которые также могут оказаться под угрозой.

"Полиция, ответственная за безопасность, и различные учреждения вместе с ними пересматривают безопасность всех людей, которые могут быть уязвимыми", - сказал Седвилл.

Напомним, в конце апреля британские СМИ сообщили, что контртеррористическая полиция Великобритании установила личность российского убийцы, который стоит за отравлением в Солсбери.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог отравить 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон". Правоохранители считают, что человек пользуется именем Михаилс Савицкис и еще двумя другими псевдонимами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Отравление в Солсбери
Читайте также
В Солсбери начали очистку территорий, связанных с отравлением Скрипалей
В ПАСЕ отказались от дебатов по химатаке в Солсбери и выборам в Крыму
G7 требует от РФ немедленных ответов по поводу отравления в Солсбери
РФ тестировала яд на дверных ручках задолго до Солсбери – разведка Великобритании
Великобритания созывает Совбез ООН из-за отчета ОЗХО по Солсбери
Джонсон: нет сомнения, что Россия ответственна за Солсбери