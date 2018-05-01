Британия пока не установила подозреваемых в отравлении в Солсбери
Великобритания пока не определила подозреваемых, непостредственно совершивших отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом заявил советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл, сообщает Reuters.
Отвечая на вопрос депутатов в комитете обороны британского парламента, были ли установлены подозреваемые, Седвилл сказал: "Пока нет".
Он также заявил, что разведывательные службы России по крайней мере пять лет наблюдали за Скрипалем и его дочерью и считали некоторых перебежчиков "законными целями для убийства".
Седвилл сказал британским законодателям, что сейчас проводятся профилактические меры и полиция усиливает защиту других перебежчиков, которые также могут оказаться под угрозой.
"Полиция, ответственная за безопасность, и различные учреждения вместе с ними пересматривают безопасность всех людей, которые могут быть уязвимыми", - сказал Седвилл.
Напомним, в конце апреля британские СМИ сообщили, что контртеррористическая полиция Великобритании установила личность российского убийцы, который стоит за отравлением в Солсбери.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог отравить 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон". Правоохранители считают, что человек пользуется именем Михаилс Савицкис и еще двумя другими псевдонимами.