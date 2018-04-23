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В ПАСЕ отказались от дебатов по химатаке в Солсбери и выборам в Крыму

Понедельник, 23 апреля 2018, 11:27

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы не рекомендовало к утверждению предложение о срочных дебатах, вынесенное украинскими, британскими и рядом других депутатов.

Такое решение было утверждено на заседании Бюро в понедельник, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Предлагалось вынести на рассмотрение Ассамблеи по срочной процедуре вопрос о нарушении принципов ПАСЕ со стороны Российской Федерации, в частности относительно вмешательства в Украине, Грузии, Молдове и недавно в Великобритании, а также по поддержке действий сирийской власти, которые противоречат международному праву.

 
фотокопия предоставлена Владимиром Арьевым

Документ был предложен украинскими депутатами, но также поддержан рядом британцев и представителей других стран.

На заседании Бюро не нашлось достаточного количества голосов в поддержку этого предложения. В то же время были поддержаны отдельные дебаты по ситуации в Сирии.

"Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов по запросу Великобритании, Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму и так далее. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ с фактами взяточничества и откровенного лоббизма... Видимо, даже этот скандал не помог некоторым коллегам отказаться от удивительно устойчивой пророссийской позиции", - написал по этому поводу Владимир Арьев.

Как сообщалось, на текущей сессии Парламентская ассамблея Совета Европы также примет срочную резолюцию из-за коррупционного скандала, который разгорается в ПАСЕ после опубликованного в воскресенье отчета Внешней следственной группы.

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ПАСЕ Сирия Отравление в Солсбери
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