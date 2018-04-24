В Солсбери начали очистку территорий, связанных с отравлением Скрипалей

Британские военнослужащие начали операцию по очистке мест в городе Солсбери, связанных с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает Sky News.

Три военных грузовика прибыли в Солсбери рано утром во вторник. Солдаты разгрузили два больших металлических контейнера и небольшой трактор возле торгового центра The Maltings, на скамейке у которого Скрипали были обнаружены без сознания семь недель назад.

Британские военные разгружают технику в Солсбери

Площадка вокруг скамейки является одним из девяти объектов, которые нужно будет очистить. Операция по обеззараживанию территории может занять несколько месяцев.

Эксперты будут собирать образцы почвы, дерна и брусчатки, которые затем будут исследованы, потом будет проведена очистка и повторное тестирование, чтобы уничтожить все следы нервно-паралитического вещества.

Контролировать ход операции будет британское Министерство охраны окружающей среды.

Напомним, британские СМИ сообщили, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог отравить 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон".

Британия утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленным в России.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии по отравлению в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.