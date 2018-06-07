Адвокат Трампа: Ким Чен Ын на коленях умолял провести саммит США-КНДР

После заявления президента США Дональда Трампа об отмене саммита с КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын на коленях умолял американского коллегу все-таки провести встречу.

Об этом сообщил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, пишет The Wall Street Journal.

"Они говорили, что собираются начать ядерную войну с нами, что они готовятся победить нас в ядерной войне. Мы сказали, что в таких условиях не будем проводить саммит", - сказал Джулиани.

Из-за этого, говорит Джулиани, Ким Чен Ын "стал на колени и молил", чтобы переговоры все-таки состоялись.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность к "полной" денуклеаризации корейского полуострова и к запланированной встречи с Трампом, которая должна состояться 12 июня в Сингапуре.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.