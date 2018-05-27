Кім Чен Ин і Трамп підтвердили готовність до саміту в Сінгапурі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова і до запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін після переговорів з північнокорейським лідером у демілітаризованій зоні на міжкорейському кордоні, передає Reuters.

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що підготовка до саміту 12 червня з Кімом успішно продовжується, незважаючи на попередню заяву про скасування зустрічі.

Мун і Кім провели несподівану зустріч в суботу, підтвердивши, що саміт Північної Кореї і США повинен бути проведений.

"Кім і я погодилися, що саміт 12 червня має бути проведений дуже успішно, і що наше прагнення до денуклеаризації корейського півострова і вічного режиму миру не повиненні бути зупинені", - сказав Мун.

Мун Чже Ін та Кім Чен Ин зустрілися на тлі непевності щодо проведення історичного саміту між КНДР та США. 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.