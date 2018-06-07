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Адвокат Трампа: Кім Чен Ин навколішки благав провести саміт США-КНДР

Четвер, 7 червня 2018, 08:30
Після заяви президента США Дональда Трампа про скасування саміту з КНДР північнокорейський лідер Кім Чен Ин на колінах благав американського колегу все-таки провести зустріч.

Про це повідомив адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, пише The Wall Street Journal.

"Вони говорили, що збираються розпочати ядерну війну з нами, вони готуються перемогти нас в ядерній війні. Ми сказали, що в таких умовах не будемо проводити саміт", - сказав Джуліані.

Через це, каже Джуліані, Кім Чен Ин "став на коліна і благав", щоб переговори таки відбулися.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою прихильність до "повної" денуклеаризації корейського півострова і до запланованої зустрічі з Трампом, яка повиннна відбутися 12 червня в Сінгапурі.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.

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Трамп КНДР США
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