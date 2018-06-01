КНДР и Южная Корея возобновили мирные переговоры на высшем уровне

Северная и Южная Корея в пятницу возобновили мирные переговоры на высшем уровне.

Об этом сообщает Associated Press.

Сеул видит в этих переговорах важный шаг по укреплению доверия в отношениях с Пхеньяном на фоне попыток США убедить КНДР отказаться от своего ядерного оружия.

Южнокорейское министерство объединения сообщило, что высокопоставленные официальные лица двух стран на утренней сессии встречи в пограничном селе Пханмунджом обменялись мнениями о создании отделения связи в северокорейском пограничном городе Кэсон и организации совместного мероприятия для празднования "Декларации 15 июня" о мире, принятой после первого межкорейского саммита в 2000 году.

Южная Корея также предложила провести военные переговоры об уменьшении напряженности на их границе, а также переговоры с участием Красного Креста для воссоединения семей, разделенных войной на полуострове в 1950-53 годах, говорится в сообщении министерства.

Также стороны могут обсудить выступления сборных команд в некоторых видах спорта на Азиатских играх в августе.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который дважды встречался с Ким Чен Ыном за последние два месяца, сказал, что прогресс межкорейского примирения станет важной частью международных усилий по решению ядерного противостояния с Северной Кореей, поскольку Пхеньян не откажется от своей ядерной программы, если не почувствует гарантий безопасности.

Напомним, во время первой встречи в конце апреля лидеры Северной и Южной Кореи договорились наконец закончить войну, которая формально продолжалась между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.