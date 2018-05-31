Ким Чен Ын боится покидать КНДР – СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нервничает из-за того, что ему придется покинуть страну для встречи с Дональдом Трампом в Сингапуре, поскольку опасается возможного военного переворота в свое отсутствие.

Об этом сообщает южнокорейское издание сhosun.com.

"За исключением посещения Китая дважды в этом году Ким Чен Ын никогда не покидал Северную Корею с момента прихода к власти... И теперь он впервые оставит Пхеньян в установленную дату, поэтому он, вероятно, волнуется за многое", - отмечает источник.

Ежедневный график Ким Чен Ына известен только узкому кругу приближенных к нему лиц. Сообщения в северокорейских СМИ публикуются только после его поездок или публичных выступлений.

Дата саммита в Сингапуре уже объявлена ​​- это 12 июня. По словам источника, "если в Северной Корее есть какие-то группы, которые выступают против режима Кима, они точно будут знать, когда действовать".