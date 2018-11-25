Глава МИД Литвы: действия россиян на Азове - это акт агрессии

Сегодняшняя атака российских кораблей против украинских кораблей в Керченском проливе - это акт агрессии и нарушение международного права.

Об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Решительно осуждаю шаг России по физическому блокированию Керченского пролива и проведению тарана украинского катера. Єто нельзя квалифицировать иначе, как акт агрессии и очередное явное нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - написал Линкявичюс.

Strongly condemn #Russia’s move to physically block Kerch Strait & ramming of Ukrainian boat. Cannot be qualified differently than an act of agression & another blatant violation of international maritime law. Such actions undermine security of the whole region. @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 25 листопада 2018 р.

По последней информации, российские службы задержали три судна из состава корабельной группы Военно-Морских Сил ВС Украины.

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.