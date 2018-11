Глава МИД Литвы: действия россиян на Азове - это акт агрессии

Сегодняшняя атака российских кораблей против украинских кораблей в Керченском проливе - это акт агрессии и нарушение международного права.

Об этом написал в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Решительно осуждаю шаг России по физическому блокированию Керченского пролива и проведению тарана украинского катера. Єто нельзя квалифицировать иначе, как акт агрессии и очередное явное нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - написал Линкявичюс.

Strongly condemn #Russia’s move to physically block Kerch Strait & ramming of Ukrainian boat. Cannot be qualified differently than an act of agression & another blatant violation of international maritime law. Such actions undermine security of the whole region. @MFA_Ukraine