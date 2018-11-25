Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС звернувся до Росії з обережною заявою щодо її нападу на ВМС України

Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Україна просить США про чіткий сигнал агресору через події на Азові

Глава МЗС Литви: дії росіян на Азові - це акт агресії






Глава МЗС Литви: дії росіян на Азові - це акт агресії

Неділя, 25 листопада 2018, 21:37

Сьогоднішня атака російських кораблів проти українських кораблів в Керченській протоці – це акт агресії і порушення міжнародного права.

Про це написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Рішуче засуджую рух Росії щодо фізичного блокування Керченської протоки і проведення тарану українського човна. Не можна кваліфікувати інакше, ніж акт агресії та чергове явне порушення міжнародного морського права. Такі дії підривають безпеку всього регіону", - написав Лінкявічюс.

За останньою інформацією російські служби затримали три судна зі складу корабельної групи Військово-Морських Сил ЗС України.

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру. 

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читайте також
МЗС вимагає міжнародної реакції на агресію РФ в Азовському морі
МЗС РФ просить Євросоюз "не драматизувати" ситуацію в Азовському морі
Британія звернулась до Росії у зв’язку з дестабілізацією на Азові
ЄС застосує "цільові заходи" у зв’язку з діями РФ в Азовському морі - Могеріні
Міністри ЄС у Брюсселі обговорять "вибори" на Донбасі і ситуацію в Азовському морі
Глави МЗС країн ЄС вперше обговорять питання мілітаризації Азовського моря