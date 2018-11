Глава МЗС Литви: дії росіян на Азові - це акт агресії

Сьогоднішня атака російських кораблів проти українських кораблів в Керченській протоці – це акт агресії і порушення міжнародного права.

Про це написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Рішуче засуджую рух Росії щодо фізичного блокування Керченської протоки і проведення тарану українського човна. Не можна кваліфікувати інакше, ніж акт агресії та чергове явне порушення міжнародного морського права. Такі дії підривають безпеку всього регіону", - написав Лінкявічюс.

Strongly condemn #Russia’s move to physically block Kerch Strait & ramming of Ukrainian boat. Cannot be qualified differently than an act of agression & another blatant violation of international maritime law. Such actions undermine security of the whole region. @MFA_Ukraine