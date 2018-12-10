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Макрона обратился к Франции: чрезвычайное положение и новые экономические шаги

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Макрона обратился к Франции: чрезвычайное положение и новые экономические шаги

Понедельник, 10 декабря 2018, 23:12

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

Об этом он заявил во время телеобращения. Макрон заявляет, что осуждает насилие и методы, которыми воспользовались многие протестующие. "Никакой гнев не оправдывает атаки на полицию", - заявил он.

Вместе с тем, Макрон утверждает, что понимает гнев и возмущение французов, прежде всего - пенсионеров и многодетных родителей. "Мы очень медленно продвигаемся по пути к благополучию", - резюмирует президент.

По словам Макрона, уже с мая следующего года года минимальный размер оплаты труда вырастет на 100 евро, а для тех, кто зарабатывает менее, чем 2 тыс евро в месяц, будут введены налоговые льготы. К тому же - отменяется налогообложения сверхурочных рабочих часов.

Макрон также велел отменен ним налог для самых богатых граждан, введеный предыдущим президентом Франсуа Олландом. Макрон считает, что этот налог привел лишь к налоговой эмиграции, однако не исключает его замены в виде налога на люксовую недвижимость. "Сегодня мы должны восстановить наш общий социальный проект во имя Франции, во имя Европы", - резюмирует он.

Президент заявил о введении "чрезвычайного экономического и социального положения", однако не стал уточнять его детелей. Также анонсируются мероприятия по созданию новых рабочих городов, противодействие налоговым уклонением и защиты экологии - их президент планирует обсудить с мэрами французских городов.

"Единственное, о чем я забочусь - это вы", - этими словами президент завершио свое выступление.

Напомним, заявление французского президента была анонсирована в воскресенье. Ей предшествовала встреча с профсоюзами, организациями работодателей и местными выборными должностными лицами.

Ранее французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестованы.

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