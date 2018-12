Макрона обратился к Франции: чрезвычайное положение и новые экономические шаги

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

Об этом он заявил во время телеобращения. Макрон заявляет, что осуждает насилие и методы, которыми воспользовались многие протестующие. "Никакой гнев не оправдывает атаки на полицию", - заявил он.

Вместе с тем, Макрон утверждает, что понимает гнев и возмущение французов, прежде всего - пенсионеров и многодетных родителей. "Мы очень медленно продвигаемся по пути к благополучию", - резюмирует президент.

По словам Макрона, уже с мая следующего года года минимальный размер оплаты труда вырастет на 100 евро, а для тех, кто зарабатывает менее, чем 2 тыс евро в месяц, будут введены налоговые льготы. К тому же - отменяется налогообложения сверхурочных рабочих часов.

Макрон также велел отменен ним налог для самых богатых граждан, введеный предыдущим президентом Франсуа Олландом. Макрон считает, что этот налог привел лишь к налоговой эмиграции, однако не исключает его замены в виде налога на люксовую недвижимость. "Сегодня мы должны восстановить наш общий социальный проект во имя Франции, во имя Европы", - резюмирует он.

Президент заявил о введении "чрезвычайного экономического и социального положения", однако не стал уточнять его детелей. Также анонсируются мероприятия по созданию новых рабочих городов, противодействие налоговым уклонением и защиты экологии - их президент планирует обсудить с мэрами французских городов.

"Единственное, о чем я забочусь - это вы", - этими словами президент завершио свое выступление.

