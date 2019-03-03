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СМИ назвали причину провала переговоров Трампа и Кима во Вьетнаме

Воскресенье, 3 марта 2019, 14:12

Второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который состоялся во Вьетнаме, завершился досрочно из-за отказа КНДР закрыть секретное предприятие по обогащению урана по требованию США.

О новых деталях досрочного окончания саммита сообщило издание The Sunday Times.

По его информации, американская делегация направила своим северокорейским коллегам разведывательные данные о секретных установки по обогащению урана и потребовала их демонтажа. Речь идет об объекте под названием "Кангсон".

Когда Ким отказался удовлетворить требование, переговоры провалились. Трамп полетел назад в Вашингтон, а Ким остался во Вьетнаме с двухдневным официальным визитом.

Трамп в публичных комментариях пытался скрыть важность этого предприятия, чтобы не поставить под угрозу будущие переговоры с КНДР.

По итогам саммита в Ханое планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

Дональд Трамп объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но США не могут на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.

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Трамп США КНДР Ядерное оружие
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