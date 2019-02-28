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США пока не планируют новый саммит с КНДР после провала во Вьетнаме

Четверг, 28 февраля 2019, 09:59

Президент США Дональд Трамп заявил после саммита с лидером КНДР во Вьетнаме, который завершился без договоренностей, что новый саммит пока не планируется.

Об этом он объявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, сообщает "Европейская правда".

"Мы увидим, если это случится, то это случится", - сказал Трамп, заявив, что пока договоренностей о новом саммите нет.

Вместе с тем американский лидер сообщил, что получил от Ким Чен Ына обещание больше не проводить ракетные испытания. "Я доверяю ему и верю на слово, это правда", - сказал Дональд Трамп.

По итогам саммита в Ханое планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.

Дональд Трамп объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но США не могут на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.

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