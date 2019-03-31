Голосование в Варшаве продолжилось после закрытия участка - очень много людей
Заграничный избирательный участок в столице Польши Варшаве, где в течение всего дня наблюдались значительные очереди, продолжила работу после 20 часов по местному времени из-за того, что несколько сотен человек так и не смогли проголосовать.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителей украинской диаспоры в Польше.
По свидетельству очевидцев, решение о продлении голосования принял председатель участковой комиссии.
В частности, варшавский корреспондент "Укринформа" Юрий Банахевич сообщил на своей facebook-странице, что на время планового закрытия участка в очереди оставалось около 300 человек.
"Всех людей пустили во дворик посольства, посольство оказывает максимальное содействие. Нестандартное, но максимально правильное решение", - отметил журналист. Также очередь проходит в самом помещении. Корреспондент опубликовал фото людей, ожидающих возможности проголосовать.
Как сообщалось ранее, в вииборчих участках в Польше с самого утра собрались большие очереди.
Также в Германии зафиксированы очереди на всех участках. С тем же столкнулись украинцы в Праге и Таллинне.