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Голосование в Варшаве продолжилось после закрытия участка - очень много людей

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Голосование в Варшаве продолжилось после закрытия участка - очень много людей

Воскресенье, 31 марта 2019, 21:08

Заграничный избирательный участок в столице Польши Варшаве, где в течение всего дня наблюдались значительные очереди, продолжила работу после 20 часов по местному времени из-за того, что несколько сотен человек так и не смогли проголосовать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителей украинской диаспоры в Польше.

По свидетельству очевидцев, решение о продлении голосования принял председатель участковой комиссии.

В частности, варшавский корреспондент "Укринформа" Юрий Банахевич сообщил на своей facebook-странице, что на время планового закрытия участка в очереди оставалось около 300 человек.

"Всех людей пустили во дворик посольства, посольство оказывает максимальное содействие. Нестандартное, но максимально правильное решение", - отметил журналист. Также очередь проходит в самом помещении. Корреспондент опубликовал фото людей, ожидающих возможности проголосовать.

 

Как сообщалось ранее, в вииборчих участках в Польше с самого утра собрались большие очереди.

Также в Германии зафиксированы очереди на всех участках. С тем же столкнулись украинцы в Праге и Таллинне.

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