На 11 зарубежных участках завершилось голосование по выборам президента - ЦИК

По состоянию на 17.00 по киевскому времени повторное голосование по выборам президента Украины завершилось на 11 зарубежных участках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"На зарубежном избирательном округе количество внесенных в списки избирателей составляет 449 тысяч 175 человек. И мы видим, что это количество увеличилось по сравнению с первым туром, когда в списках было 434 тысячи 930 человек, то есть на 14 тысяч 245 человек больше" - сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька.

По ее словам, по состоянию на 17.00 процесс голосования завершился в Австралии, Южной Корее, Японии, Китае, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Шанхае, Вьетнаме, Таиланде, Казахстане и Кыргызстане.

Последний заграничный избирательный участок закроется в 6.00 по киевскому времени 22 апреля в Сан-Франциско (США).

На избирательном участке в Австралии уже посчитали голоса, победил Петр Порошенко.

Отметим, что в Соединенных Штатах голосование во втором туре выборов президента Украины только началось.

Украинцы сегодня активно голосуют за границей. В Берлине по состоянию на 13:00 проголосовали почти 900 украинцев, что на 50% больше, чем в первом туре. В Беларуси также зафиксирована более высокая явка.

Напомним, в Варшаве еще до открытия участка выстроилась очередь из избирателей. Очередь растянулась на более чем 200 метров, в ней стоят примерно 600 человек. Для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.