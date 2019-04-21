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В США началось голосование на выборах президента Украины

В Берлине явка избирателей на 50% выше, чем в первом туре

В Варшаве проголосовали 1800 украинцев, очередь на полтора часа

Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке






В Беларуси явка украинских избирателей больше, чем в первом туре

Воскресенье, 21 апреля 2019, 15:42

По состоянию на 12:00 явка украинских избирателей на участке в Минске превышает зафиксированную в єто же время в первом туре выборов президента Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит посольство Украины в Беларуси.

"На заграничном избирательном участке №900007, расположенном в Минске в помещении Посольства Украины в Республике Беларусь продолжается голосование во втором туре выборов Президента Украины. По состоянию на 12.00, явка превышает зафиксированную в настоящее время в первом туре выборов Президента Украины ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Берлине по состоянию на 13:00 проголосовали почти 900 украинцев, что на 50% больше, чем в первом туре.

Напомним, в Варшаве еще до открытия участка выстроилась очередь из избирателей. Очередь растянулась на более чем 200 метров, в ней стоят примерно 600 человек. Для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Голосование там уже завершилось.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участке в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.

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