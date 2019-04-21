В США началось голосование на выборах президента Украины

В Соединенных Штатах началось голосование во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В США началось голосование во 2-м туре выборов Президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок 900089 г. Вашингтон", - говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участке в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.

Отметим, что украинцы сегодня активно голосуют за границей. В Берлине по состоянию на 13:00 проголосовали почти 900 украинцев, что на 50% больше, чем в первом туре. В Беларуси также зафиксирована более высокая явка.

Напомним, в Варшаве еще до открытия участка выстроилась очередь из избирателей. Очередь растянулась на более чем 200 метров, в ней стоят примерно 600 человек. Для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Голосование там уже завершилось.