На первом участке за рубежом посчитали голоса: победил Порошенко

На избирательном участке в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины, посчитали голоса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным посольства Украины в Австралии, в целом участие в выборах приняли 99 человек: Петра Порошенко поддержали 72 избирателя, Владимира Зеленского - 26. Один бюллетень признан недействительным.

Явка во втором туре оказались ниже, чем в первом, тогда проголосовали 125 человек (7,2%), первое место занял Порошенко.

"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что в Соединенных Штатах голосование во втором туре выборов президента Украины только началось.

Украинцы сегодня активно голосуют за границей. В Берлине по состоянию на 13:00 проголосовали почти 900 украинцев, что на 50% больше, чем в первом туре. В Беларуси также зафиксирована более высокая явка.

Напомним, в Варшаве еще до открытия участка выстроилась очередь из избирателей. Очередь растянулась на более чем 200 метров, в ней стоят примерно 600 человек. Для того, чтобы проголосовать, необходимо ждать примерно 1,5 часа.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.