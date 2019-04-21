В Варшаве и Кракове на участках очереди избирателей с самого утра

В Варшаве у посольства Украины образовалась огромная очередь из избирателей, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участок в посольстве открылся в 9 утра, но уже за час была большая очередь избирателей. Очевидцы сообщают, что желающих проголосовать в несколько раз больше, чем в первом туре.

Во время первого тура голосование на участке в Варшаве пришлось продолжить после 20:00 из-за большого количества желающих.

Отметим, что кроме Варшавы, украинцы в Польше могут голосовать в консульствах в Люблине, Кракове и Гданьске.

Избиратели в Кракове также сообщают о большой очереди возле участка в консульстве.

Напомним, в столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.