Впервые по спискам нескольких польских партий на выборах в Европарламент в мае баллотироваться также мигранты из Украины.

Об этом говорится в материале "Друзья Путина, нотариус и феминистка: кто из украинцев Польши баллотируется в Европарламент", опубликованном на "Европейской правде".

Как говорится в статье, в Европарламент стремятся попасть четверо выходцев из Украины, которые имеют гражданство Польши и право быть избранными.

Примечательно, что украинцев к себе в списки взяли партии, стоящие на диаметрально противоположных полюсах польской политики - левая "Весна" и праворадикальная "Конфедерация".

В списках националистической "Конфедерации" оказалась уроженка Донецка Лилия Мошечкова. Украинский общине в Польше она известна тем, что собирала помощь для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Однако в общины возникали вопрос, назначается ли эта помощь только мирным жителям, или пророссийским боевикам.

Мошечкова также не стеснялась российской риторики вроде "гражданской войны". Кроме того, она вместе со скандально известным европарламентарием Корвином-Микке ездила в оккупированный Крыму - с нарушение законодательства Украины.

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Другим мигрантом из Украины, который баллотируется от польских националистов, является "кресовый" деятель из Люблина Владимир Осадчий.

Его политическая карьера также расцвела после оккупации Крыма. Осадчий так же, как и Мошечкова, сотрудничает с аффилированными с Кремлем учреждениями и выступает в прокремлевских СМИ. А еще он был соавтором "украинской" части принятой в прошлом году скандальной поправки в Закон об Институте национальной памяти.

По спискам левой "Весны" в Европарламент идет Оксана Литвиненко, которая родом из Луганска. Она - одна из самых известных защитниц прав женщин в Торуне и является соорганизатор иронического протеста "Хрия под Радио Мария", чьи участники протестуют против финансирования государством деятельности Тадеуша Ридзика и против вмешательства католического духовенства в тему женщин или меньшинств.

Второй украинской мигранткой в списках "Весны" является Лилия Твардош. Женщина живет в Польше большую часть своей жизни, с 1997 года. В студенческие времена сотрудничала с Галиной Неч, известной краковской ученой, занимавшейся защитой беженцев (умерла в 2002 г.). Лилия также хочет защищать права человека на форуме ЕС.

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