Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро
Четверг, 22 августа 2019, 14:17
Молодежное крыло фламандской националистической партии N-VA предложило президенту США Дональду Трампу купить Валлонию за 1 евро.
Как сообщает "Европейская правда", свое предложение националисты разместили в Twitter.
"Уважаемый президент Дональд Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в посте.
Пост сопровождает фотография города Дюрбюи, на которую добавили изображения небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.
Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa— Jong N-VA (@Jongnva) August 21, 2019
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