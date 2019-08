Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро

Молодежное крыло фламандской националистической партии N-VA предложило президенту США Дональду Трампу купить Валлонию за 1 евро.

Как сообщает "Европейская правда", свое предложение националисты разместили в Twitter.

"Уважаемый президент Дональд Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в посте.

Пост сопровождает фотография города Дюрбюи, на которую добавили изображения небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa