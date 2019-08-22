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Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро

Четверг, 22 августа 2019, 14:17

Молодежное крыло фламандской националистической партии N-VA предложило президенту США Дональду Трампу купить Валлонию за 1 евро.

Как сообщает "Европейская правда", свое предложение националисты разместили в Twitter.

"Уважаемый президент Дональд Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в посте.

Пост сопровождает фотография города Дюрбюи, на которую добавили изображения небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

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