Бельгійські націоналісти запропонували Трампу купити Валлонію за 1 євро

Молодіжне крило фламандської націоналістичної партії N-VA запропонувало президенту США Дональду Трампу купити Валлонію за 1 євро.

Як повідомляє "Європейська правда", свою пропозицію націоналісти розмістили у Twitter.

"Шановний президент Дональд Трамп, один євро – і Валлонія ваша. Подзвоніть нам" - йдеться у дописі.

Пост супроводжує фотографія міста Дюрбюі, на яку додали зображення хмарочоса Trump Tower, який знаходиться в Нью-Йорку.

Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa