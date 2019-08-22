Бельгійські націоналісти запропонували Трампу купити Валлонію за 1 євро

Молодіжне крило фламандської націоналістичної партії N-VA запропонувало президенту США Дональду Трампу купити Валлонію за 1 євро.

Як повідомляє "Європейська правда", свою пропозицію націоналісти розмістили у Twitter.

"Шановний президент Дональд Трамп, один євро – і Валлонія ваша. Подзвоніть нам" - йдеться у дописі.

Пост супроводжує фотографія міста Дюрбюі, на яку додали зображення хмарочоса Trump Tower, який знаходиться в Нью-Йорку.



Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.

Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для США.