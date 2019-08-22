Бельгійські націоналісти запропонували Трампу купити Валлонію за 1 євро
Молодіжне крило фламандської націоналістичної партії N-VA запропонувало президенту США Дональду Трампу купити Валлонію за 1 євро.
Як повідомляє "Європейська правда", свою пропозицію націоналісти розмістили у Twitter.
"Шановний президент Дональд Трамп, один євро – і Валлонія ваша. Подзвоніть нам" - йдеться у дописі.
Пост супроводжує фотографія міста Дюрбюі, на яку додали зображення хмарочоса Trump Tower, який знаходиться в Нью-Йорку.
Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa— Jong N-VA (@Jongnva) August 21, 2019
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.
За даними джерел, Трамп обговорював можливість запропонувати уряду Данії виплати в розмірі $600 млн на рік за передачу автономії Гренландії.
Раніше Трамп підтвердив чутки про свої наміри купити Гренландію для США.