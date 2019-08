Трамп анонсировал новое увеличение пошлин на товары из Китая

Запланироване на сентябрь-октябрь повышение США пошлин на китайские товары будет больше, чем до сих пор планировалось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter анонсировал президент США Дональд Трамп.

Он отмечает, что соответствующий шаг является ответом на на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров.

"К сожалению, прежняя власть позволила Китаю настолько далеко опередить справедливую и сбалансированную торговлю, и это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! В духе достижения справедливой торговли мы должны сбалансировать эти очень несправедливые торговые отношения. Китаю не следует устанавливать новые тарифы на $ 75 млрд (политически мотивированные!) ", - написал Трамп.

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight....