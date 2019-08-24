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Трамп анонсував нове збільшення мит на товари з Китаю

Субота, 24 серпня 2019, 11:06

Заплановане на вересень-жовтень підвищення США мит на китайські товари буде більшим, аніж досі планувалося.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter анонсував президент США Дональд Трамп.

Він зазначає, що відповідний крок є відповіддю на на введення Китаєм додаткових мит на ввезення американських товарів.

"На жаль, колишня влада дозволила Китаю настільки далеко випередити справедливу і збалансовану торгівлю, що це стало великим тягарем для американського платника податків. Як президент, я більше не можу цього допустити! У дусі досягнення справедливої торгівлі ми повинні збалансувати ці дуже несправедливі торгові відносини. Китаю не слід встановлювати нові тарифи на $ 75 млрд (політично мотивовані!) ", - написав Трамп.

Президент США також зазначає, що заплановане на 1 вересня підвищення мит на групу товарів із США обсягом $ 300 млрд складе не 10%, як планувалося раніше, а 15%. Мита на іншу групу товарів обсягом $ 250 млрд з 1 жовтня складе не 25%, а 30%.

Нагадаємо, напередодні влада Китаю анонсувала введення нових захисних мит проти товарів з США на суму $ 75 млрд. Цей крок був відповіддю на попередні збільшення мит Сполученими Штатами.

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Трамп Китай Торгівля
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