Макрона напомнил Зеленскому о необходимости политических шагов для разрешения конфликта с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о необходимости определенных шагов с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, сообщает "Европейская правда".

"Учитывая саммит глав государств и правительств "нормандского формата" в сентябре, он напомнил о совместном стремление к быстрому прогрессу относительно мер по безопасности и политических мер, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины", - сообщили в Париже.

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Макрон в ходе проведенного в четверг разговора рассказал собеседнику о "результатах переговоров, проведенных с президентом РФ в Форте Брегансон, а также - переговоров на саммите G7".

Также президент Франции поздравил Зеленского "с поддержкой, которую Рада предоставила новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству".

В офисе президента Украины о беседе пока не сообщали.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии. Ангела Меркель в тот же день поговорила с Путиным.

Зеленский призвал Меркель срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Лидеры Украины и Германии договорились о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года - они должны обсудить прогресс реализации договоренностей, достигнутых 12 июля.

Как известно, Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.