Макрон нагадав Зеленському про потребу політичних кроків для розв'язання конфлікту з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським розповів про свої переговори з президентом РФ Владіміром Путіним і нагадав про необхідність певних кроків з метою врегулювання конфлікту на сході України.

Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, повідомляє "Європейська правда".

"Зважаючи на саміт голів держав та урядів "нормандського формату" у вересні, він нагадав про спільне прагнення до швидкого прогресу щодо заходів з безпеки та політичних заходів, необхідних для врегулювання конфлікту на сході України", - повідомили у Парижі.

Макрон в ході проведеної в четвер розмови розповів співрозмовникові про "результати переговорів, проведених з президентом РФ в Форті Брегансон, а також - переговорів на саміті G7".



Також президент Франції привітав Зеленського "з підтримкою, яку Рада надала новому прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку та його уряду".

У президента України про бесіду не повідомляли.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини. Ангела Меркель того ж дня поговорила з Путіним.

Зеленський закликав Меркель терміново провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки". Лідери України і Німеччини домовилися про підготовчу зустріч дипломатичних радників лідерів держав та урядів 2 вересня цього року - вони мають обговорити прогрес реалізації домовленостей, досягнутих 12 липня.

Як відомо, Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.