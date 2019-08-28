Появились детали "российского" обращения Макрона
Президент Эммануэль Макрон сделал большой акцент на России во время своей ежегодной речи перед французскими дипломатами 27 августа, заявив послам, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
На фоне того, как США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, Макрон подчеркнул, что Европа может решить быть или "меньшим союзником одних или других, или принять участие в игре".
"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - сказал он.
"Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению больше санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе", - настаивал президент Франции.
"ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется", - сказал он.
Макрон также отметил необходимость восстановления "европейского суверенитета".
Президент Франции считает, что "суверенитет" - это не грязное слово, которое следует оставить экстремистам.
Среди успехов, достигнутых за чуть более двух лет у власти, президент отметил вопросы обороны и безопасности и выделил Европейскую оборонную инициативу.
"Это было табу для Европы, но в последнее время мы достигли большого прогресса", - сказал он. Макрон также подчеркнул, что даже Финляндия, Эстония и Греция стремятся быть частью Европейской оборонной инициативы, несмотря на то, что эти страны исторически враждебно относятся к идее объединения европейских сил обороны.
Как ранее сообщалось, Макрон на встрече также отметил, что "слабости и ошибки" Европы помогли России укрепить союз с Китаем и восстановить влияние в Сирии, Ливии и по всей Африке.
Макрон и Путин провели двустороннюю встречу накануне саммита G7, во время которой договорились дать толчок решению конфликта с Украиной.
В заявлении по итогам саммита G7 сказано, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.