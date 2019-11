Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о даче показаний Конгрессу по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп допустил возможность дачи показаний в Конгрессе США в рамках расследования дела об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Наша сумасшедшая, ничего не делающая, нервозная спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила, чтобы я выступил по поводу телефонного импичмента. Она также заявила, что я могу это сделать письменно…Хотя я не сделал ничего неправильного, и мне не нравится узаконивать этот обман, мне нравится идея, и я серьезно рассмотрю ее", - написал Трамп.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!