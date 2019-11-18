Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о даче показаний Конгрессу по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп допустил возможность дачи показаний в Конгрессе США в рамках расследования дела об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Наша сумасшедшая, ничего не делающая, нервозная спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила, чтобы я выступил по поводу телефонного импичмента. Она также заявила, что я могу это сделать письменно…Хотя я не сделал ничего неправильного, и мне не нравится узаконивать этот обман, мне нравится идея, и я серьезно рассмотрю ее", - написал Трамп.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

Пелоси в воскресенье заявила, что глава Белого дома при желании может выступить перед законодателями и представить свои доводы относительно расследования, проводимого Палатой представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента.

Напомним, 17 ноября были опубликованы расшифровки показаний еще двух американских чиновников, которые выступали на закрытом заседании по делу об импичменте.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского в апреле.

Трамп говорил об украинках на конкурсе "Мисс Вселенная" и выразил надежду, что Зеленский "будет прекрасным президентом".

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