Трамп заявив, що розгляне питання про надання свідчень Конгресу у справі про імпічмент

Президент США Дональд Трамп допустив можливість надання свідчень в Конгресі США в рамках розслідування справи про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Наша божевільна, знервована спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка нічого не робить, запропонувала, щоб я виступив з приводу телефонного імпічменту. Вона також заявила, що я можу це зробити письмово ... Хоча я не зробив нічого неправильного, і мені не подобається узаконювати цей обман, мені подобається ідея, і я серйозно розгляну її", - написав Трамп.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!