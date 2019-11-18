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Трамп заявив, що розгляне питання про надання свідчень Конгресу у справі про імпічмент

Понеділок, 18 листопада 2019, 18:24

Президент США Дональд Трамп допустив можливість надання свідчень в Конгресі США в рамках розслідування справи про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Наша божевільна, знервована спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка нічого не робить, запропонувала, щоб я виступив з приводу телефонного імпічменту. Вона також заявила, що я можу це зробити письмово ... Хоча я не зробив нічого неправильного, і мені не подобається узаконювати цей обман, мені подобається ідея, і я серйозно розгляну її", - написав Трамп.

Пелосі в неділю заявила, що глава Білого дому при бажанні може виступити перед законодавцями і представити свої доводи щодо розслідування, яке проводить Палата  представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту.

Нагадаємо, 17 листопада були опубліковані розшифровки свідчень ще двох американських чиновників, які виступали на закритому засідання у справі щодо імпічменту.

Минулого тижня Білий дім опублікував стенограми першої розмови Трампа і Зеленського у квітні. Трамп говорив про українок на конкурсі "Міс Всесвіт" та висловлював сподівання, що Зеленський "буде прекрасним президентом".

Читайте докладніше у статті: "Білий дім брехав про Зеленського від початку: що розкрив текст нової розмови із Трампом".

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Імпічмент Трампа
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