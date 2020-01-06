Госсекретарь США несколько месяцев уговаривал Трампа убить иранского командующего – СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео долгое время выступал за ликвидацию высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

"Помпео впервые заговорил с Трампом об убийстве Сулеймани несколько месяцев назад, но ни президент, ни представители Пентагона не были готовы принять такую операцию", - цитирует издание одного из своих источников.

Госсекретарь Майк Помпео говорил с президентом Трампом несколько раз в день на прошлой неделе, кульминацией которого стало решение Трампа одобрить убийство высшего военного командования Ирана генерал-майора Касема Сулеймани, как этого требовали Помпео и вицепрезидент Майк Пенс.

Помпео проиграл аналогичную дискуссию прошлого лета, когда Трамп отказался от военных действий против Ирана после того, как он сбил американский беспилотник, результат, который оставил Помпео "мрачным", по словам одного американского чиновника. Но недавние изменения в команде Трампа и капризы президента, обеспокоенного тем, что его считают нерешительным перед лицом иранской агрессии, создали возможность для Помпео настаивать на тех действиях, которые он отстаивал длительное время.

До сих пор в течение более чем года представители Министерства обороны предупреждали, что кампания администрации по введению экономических санкций против Ирана усилила напряженность в отношениях с Тегераном, требуя все большей и большей части военных ресурсов на Ближнем Востоке, в то время когда многие в Пентагоне хотел сосредоточиться на Восточной Азии.

Трамп тоже стремился уйти с Ближнего Востока, как и обещал с первых дней своей президентской кампании. Но этот настрой изменился 27 декабря, когда 30 ракет попали в совместном американо-иракскую базу под Киркуком, убив американского гражданского подрядчика и ранив военнослужащих.

Тогда Помпео вместе с министром обороны Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли предложили Трампу несколько вариантов ракетного удара.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп в свою очередь заявил, что Сулеймани надо было уничтожить много лет назад.