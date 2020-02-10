Шторм движется на восток по всей Европе: не менее 6 погибших

Шторм накрыл Европу ураганными ветрами и мощными ливнями, унеся жизни по меньшей мере шестерых человек и вызвав сильные перебои в транспортном сообщении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

После удара по Великобритании и Ирландии в воскресенье, шторм продолжился, оставляя за собой значительные убытки. Отключение электроэнергии зафиксировано в десятках тысяч домов по всей Европе.

Два человека, 40-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, умерли в Польше в понедельник после того, как на горнолыжном курорте на них обрушилась крыша, которую сорвало сильным ветром. В инциденте также пострадали три человека.

В воскресенье вечером у шведского побережья затонуло судно с двумя рыбаками на борту. Одного из них позже нашли мертвым на пляже, другого еще ищут.

Двое мужчин, один на севере Словении и другой на юге Англии, также погибли после того, как на их машины упали деревья. В Германии водитель погиб после столкновения своего грузовика с прицепом, припаркованным работниками, которые очищали вызванные непогодой обломки на шоссе в южном штате Гессен.

Пять человек пострадали в Чехии в инцидентах, связанных с бурей, заявили власти. Одну женщину госпитализировали после того, как ее ударило дерево. Количество чешских домохозяйств без электроэнергии достигло 290 тысяч.